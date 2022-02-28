Meksika'da cenaze törenine silahlı saldırı: 17 kişi öldü

San Jose de Gracia kentinde cenaze töreni düzenlenen bir eve giren silahlı kişiler, evdekilere ateş etti.



Saldırıda evde bulunan 17 kişi hayatını kaybetti.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üstü açık iki kamyonetten inen silahlı saldırganların aniden bir eve girerek etrafa ateş açtıkları görülüyor.



Eyalet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, olayın iki çete arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.



Öte yandan Meksika'da 2021'de 33 bin 308 kişinin uyuşturucu çetelerinin savaşı nedeniyle öldüğü bildirildi.