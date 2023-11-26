Meksika’da çete hesaplaşması: 9 ölü

Meksika’nın Guadalupe kentinde bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Saldırının çete hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.

Meksika’da çete hesaplaşması: 9 ölü

’nın Oaxaca eyaletinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Guadalupe kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, seyir halindeki bir araca pusu kurdu.

Saldırıda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, biri kadın 4 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eyalet savcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Saldırının sebebinin çete hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.

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