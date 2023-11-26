Meksika’da çete hesaplaşması: 9 ölü

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.



Meksika basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Guadalupe kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, seyir halindeki bir araca pusu kurdu.



Saldırıda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, biri kadın 4 kişi yaralandı.



Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Eyalet savcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.



Saldırının sebebinin çete hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.