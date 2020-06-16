Meksika'da Covid-19 vakalarına rağmen normale dönüş

Baja California Sur eyaletinde yetkililer, turizm beldelerinin kısmen açıldığını duyurdu.



Eyaletin Turizm Bakanı Luis Humberto Araiza, otellerin, restoranların ve plajların yüzde 30 kapasiteyle faaliyet göstermesine izin verileceğini belirtti.



Eyaletteki tatil bölgesi Los Cabos'ta plajların pazartesi gününden itibaren sınırlı saatlerde açıldığı, restoranların da kapasite sınırlamasıyla açılmasına izin verildiği kaydedildi.



Quintana Roo eyaletinde bulunan turistik Cancun şehrinde de iş yerleri geçen hafta kısmen açılmıştı.



OBRADOR'DAN COVID-19 AÇIKLAMASI



Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ülkede Covid-19 salgınından en çok etkilenen başkent Meksiko'da tespit edilen vakalarda "hafif bir düşüş" görüldüğünü belirterek "İstediğimiz kadar değil ancak artık azalıyor" dedi.



Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybının 439 artarak 17 bin 580'e yükseldiği belirtilmişti.



Açıklamada, ülkedeki Covid-19 vaka sayısının da 3 bin 427 artışla 150 bin 264'e çıktığı kaydedilmişti.



BAŞKENT KENDİ NORMALE DÖNÜŞ PLANINI AÇIKLAMIŞTI



Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, şehirde bu hafta itibarıyla normale dönüşlerin başlayacağını belirtmişti. Toplu taşıma ve trafik kısıtlamalarının kaldırılacağını söyleyen Sheinbaum, pazar, alışveriş merkezi, restoran ve kiliselerin bu hafta açılabileceğini kaydetmişti.



Resmi rakamlara göre, ülkedeki koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 40'ı başkentte görüldü. Yaklaşık 21 milyon nüfuslu başkentte salgının başlangıcından bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanmamış ancak halka evde kalmaları çağrısı yapılmıştı.



Yetkililer, Covid-19 vakalarının azalmaya başladığı ve mevcut hastane koşullarının elverişli olduğu eyaletlerdeki otel, restoran ve fabrikalar gibi bazı iş yerlerinin açılmasına izin verildiğini duyurmuş, bu iş yerlerinde Covid-19 tedbirlerine uyulmasının zorunlu olduğunu belirtmişti.

