Meksika'da fabrikada çatışma: 8 ölü, 11 yaralı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 23:27
Meksika'nın orta kesimindeki Hidalgo eyaletinde bir çimento fabrikasında rakip işçi gruplarının karıştığı şiddet olayında 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Hidalgo Valisi Omar Fayad, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cruz Azul çimento fabrikasında rakip işçi grupları arasında çatışma çıktığını bildirdi.
Çatışmada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 11 kişinin yaralandığını belirten Fayad, olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Çatışma sırasında bazı araçlar hasar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.