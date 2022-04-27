Meksika'da fabrikada çatışma: 8 ölü, 11 yaralı

Meksika'da fabrikada çıkan çatışmada 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 23:27

Meksika'da fabrikada çatışma: 8 ölü, 11 yaralı

'nın orta kesimindeki Hidalgo eyaletinde bir çimento fabrikasında rakip işçi gruplarının karıştığı şiddet olayında 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Hidalgo Valisi Omar Fayad, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cruz Azul çimento fabrikasında rakip işçi grupları arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 11 kişinin yaralandığını belirten Fayad, olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Çatışma sırasında bazı araçlar hasar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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