Meksika'da fabrikada çatışma: 8 ölü, 11 yaralı

Meksika'nın orta kesimindeki Hidalgo eyaletinde bir çimento fabrikasında rakip işçi gruplarının karıştığı şiddet olayında 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.



Hidalgo Valisi Omar Fayad, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cruz Azul çimento fabrikasında rakip işçi grupları arasında çatışma çıktığını bildirdi.



Çatışmada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 11 kişinin yaralandığını belirten Fayad, olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.



Çatışma sırasında bazı araçlar hasar gördü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.