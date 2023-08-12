Meksika’da feci olay: Soymaya çalıştığı TIR'ın altında kilometrelerce sürüklendi

Meksika’nın başkenti Mexico City ile Puebla şehirleri arasındaki kara yolunda bir kişi, TIR'ı soymaya çalıştı.

TIR sürücüsünün durumu fark etmeyerek aracını kullanmaya devam etmesiyle hırsızın bedeni araçla birlikte kilometrelerce sürüklendi.

Olayın ihbar edilmesi sonucu aracı durduran güvenlik güçleri, sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürürken TIR'a da el koydu. Bölgeye gelen sağlık personeli ise hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanıkları hayatını kaybeden adamın TIR'ı soymak istediğini ifade ederken, TIR sürücüsünün ise kaçmaya çalıştığını, ancak sürücünün, hırsızın düşüp aracın altında kaldığını görmediği için hırsızı sürüklediğini söyledi.