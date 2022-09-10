Meksika'da freni patlayan TIR, onlarca aracı ezdi: 44 yaralı

Haberler - İHA 10.09.2022 - 22:54 | Son Güncelleme : 10.09.2022 - 22:55
Meksika'nın Queretaro şehri yakınlarındaki karayolunda freni patlayan TIR, 22 araca çarptı.
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi.
Yetkililer, kazada 44 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Kaza yerinde gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sebebiyle karayolunun 3 saatten fazla ulaşıma kapandığı belirtildi.
Görgü tanıkları kazaya neden olan TIR şoförünün kazanın ardından kaçmaya çalıştığını söyledi.
Polis, TIR şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını açıkladı.