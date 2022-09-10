Meksika'da freni patlayan TIR, onlarca aracı ezdi: 44 yaralı

Meksika’da freni patlayan bir TIR'ın 22 araca çarpması sonucu 44 kişi yaralandı.

Haberler - İHA 10.09.2022 - 22:54 | Son Güncelleme : 10.09.2022 - 22:55

Meksika'da freni patlayan TIR, onlarca aracı ezdi: 44 yaralı

'nın Queretaro şehri yakınlarındaki karayolunda freni patlayan TIR, 22 araca çarptı.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, kazada 44 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Kaza yerinde gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sebebiyle karayolunun 3 saatten fazla ulaşıma kapandığı belirtildi.

Görgü tanıkları kazaya neden olan TIR şoförünün kazanın ardından kaçmaya çalıştığını söyledi.

Polis, TIR şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını açıkladı.

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