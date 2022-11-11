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Meksika'da gece kulübüne kanlı baskın

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Son saldırıyla birlikte eyalette yılbaşından bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 424'e yükseldi.

Meksika'da gece kulübüne kanlı baskın

'nın Guanajuato eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Apaseo El Alto kasabasında, bir grup silahlı kişi gece kulübüne baskın yaptı.

Yerel yetkililer, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Zanlılar olay yerinden kaçtı. Polis, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Öte yandan Empalme Escobedo kasabasında, çeteler arasında yaşanılan silahlı çatışmada ise 12'den fazla araç ile birkaç iş yerinin ateşe verildiği belirtildi.

Böylece Guanajuato eyaletinde yılbaşından bu yana öldürülen kişi sayısı 2 bin 424'e yükseldi.

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