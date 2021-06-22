Meksika'da geçen ay 2 bin 963 cinayet işlendi

Meksika'da 2 bin 963 cinayet işlenen mayıs ayı, son 6 yılın en kanlı 10 ayından biri olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı 22.06.2021 - 01:13

Meksika'da geçen ay 2 bin 963 cinayet işlendi

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Meksika'da mayıs ayında 2 bin 963 cinayet işlendiği bildirildi.

Güvenlik ve Vatandaşı Koruma Bakanlığının hazırladığı raporda, ülkede mayıs ayında 2 bin 963 cinayet işlendiği ifade edilerek cinayet sayısının bir önceki aya göre yüzde 3,57 arttığı belirtildi.

Mayıs ayının ayrıca son 6 yılın en kanlı 10 ayından biri olduğu vurgulandı.

Raporda, nisanda 2 bin 861, martta 2 bin 444 cinayet işlendiği kaydedildi.

Guanajuato, Michoacan, Baja Colifornia, Chihuahua ve Veracruz eyaletleri, en çok cinayetin işlendiği yerler oldu.

Ülkede 2020'de toplam 34 bin 554, 2019'da ise 34 bin 682 kişi cinayete kurban gitmişti.

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