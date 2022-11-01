Meksika'da gizli bir mezarda 47 ceset bulundu

İlişkili Haberler Meksika’da bara silahlı saldırı: 12 ölü, 3 yaralı

Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato kentine bağlı Santa Fe semtinde, terk edilmiş bir çiftlikteki gizli mezardan insan kalıntıları çıktı.



Yapılan incelemeler sonucunda, çıkarılan kemiklerin 47 kişiye ait olduğu belirlendi.



Eyalet Başsavcılığı (FGE) açıklamasında, kalıntıların tahminen 1 yıl öncesine ait olduğu, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.



Çıkarılan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü. Bölgede kazı çalışmaları devam edecek.