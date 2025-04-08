Meksika’da H5N1 kaynaklı ilk ölüm

Coahuila eyaleti sağlık sekreteri Eliud Aguirre, kuzeydeki Coahuila eyaletinde üç yaşındaki bir kız çocuğunun, yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) nedeniyle çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aguirre, başka şüpheli vakaya rastlanmadığını söyledi.

INFLUENZA (H5N1) NEDİR?

İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, A, B, C olmak üzere 3 tip varyasyona sahip hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalık.

INFLUENZA BULAŞMA YOLLARI

Grip, hasta bir insanın öksürük ve hapşırıkla havaya attığı enfekte partiküllerin sağlam insanlar tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır. Kirli ellerle de yayılım mümkün. Kalabalık ortamlarda kolayca insandan insana geçiş gösterir ve ılıman bölgelerde kışın yıllık salgınlar meydana getirir.