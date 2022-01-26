Meksika'da hapishanede çatışma: 8 mahkum öldü

Meksika'nın Colima kentindeki cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.01.2022 - 07:01 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 07:03

Meksika'da hapishanede çatışma: 8 mahkum öldü

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basınında çıkan habere göre, kentteki Sosyal Yeniden Bütünleşme Merkezinde (CERESO) mahkum grupları arasında çatışma çıktı.

Silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışmada, 8 mahkum hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Eyalet valiliğinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren mahkumların ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunularak olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hapishanede durum kontrol altına alındı.

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