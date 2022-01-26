Meksika'da hapishanede çatışma: 8 mahkum öldü

Meksika basınında çıkan habere göre, kentteki Sosyal Yeniden Bütünleşme Merkezinde (CERESO) mahkum grupları arasında çatışma çıktı.



Silah ve kesici aletlerin kullanıldığı çatışmada, 8 mahkum hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.



Eyalet valiliğinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren mahkumların ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunularak olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Hapishanede durum kontrol altına alındı.

