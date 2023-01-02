Meksika'da hapishaneye saldırı: 24 mahkum kaçtı, 14 kişi öldü

Meksika'da bir hapishaneye düzenlenen saldırı sonrası çıkan isyan ve çatışmada 10'u gardiyan 14 kişinin öldüğü bildirildi.



Chihuahua eyaletine bağlı Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezine silahlı saldırı düzenlendi.



Sabah erken saatlerde, zırhlı araçlarla hapishaneye gelen saldırganlar güvenlik güçleriyle çatıştı. Mahkumlar da isyan çıkarıp kaçma girişinde bulundu.

Juarez Belediye Başkanı Cruz Perez Cuellar, basına yaptığı açıklamada, çıkan isyanda aralarında gardiyan ve mahkumların olduğu 14 kişinin öldüğünü belirtti. Birçok kişinin de yaralandığı en az 24 mahkumunsa kaçtığı bildirildi.



Polis ilerleyen saatlerde, saldırganlardan ikisinin, şehrin başka bir noktasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

OLAYDAN ÖNCE POLİSE SALDIRI



Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, olaydan dakikalar önce yakınlarda bir polise yönelik saldırı ihbarı olduğu açıklandı. Kovalamacanın ardından 4 kişi yakalanırken, olayların bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.



Ağustos ayında da, iki rakip kartelin üyeleri hapishanede çıkan çatışma isyana dönüşmüş, çoğu sivil 11 kişi hayatını kaybetmişti.