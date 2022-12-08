Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Villigran şehrinde bir havai fişek atölyesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası atölyede yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Patlamada, 2’si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekipleri, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin 200 metre bir yarıçapında bir alana dağılmış halde bulunduğunu açıkladı.

Patlamanın atölyedeki baruta sıçrayan bir kıvılcım nedeniyle meydana geldiği üzerinde durulurken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.