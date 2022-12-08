Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı

Meksika’da bir havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı

İlişkili Haberler

Meksika’da 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

’da 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

Meksika’da kartel şiddeti: Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu

Meksika’da kartel şiddeti: Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Villigran şehrinde bir havai fişek atölyesinde patlama meydana geldi. sonrası atölyede yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Patlamada, 2’si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekipleri, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin 200 metre bir yarıçapında bir alana dağılmış halde bulunduğunu açıkladı.

Patlamanın atölyedeki baruta sıçrayan bir kıvılcım nedeniyle meydana geldiği üzerinde durulurken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...