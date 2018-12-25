Puebla Valisi Martha Erika Alonso içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu eşi Senatör Rafael Moreno Valle ile birlikte yaşamını yitirdi.

Meksika medyası kazanın helikopterin havalanmasından kısa süre sonra yaşandığını aktardı.



Helikopterde vali ve eşinin yanında 2 pilot ve 1 yolcunun daha olduğu ve onların da hayatını kaybettiği aktarıldı.



45 yaşındaki Vali Alonso, Devlet Başkanı Obrador'un adayını geride bırakarak 14 Aralık'ta eyaletin ilk kadın valisi olmuştu. Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador da ölüm haberini doğrulayarak, baş sağlığı diledi.



Meksika'da geçtiğimiz şubat ayında içinde İçişleri Bakanı ve bir eyalet valisinin olduğu bir helikopter düşmüş, vali ve bakan olaydan yaralı olarak kurtulmuştu.



2011 yılında ise İçişleri Bakanı ve bir grup üst düzey yetkili helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.