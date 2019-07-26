Meksika'da bir alışveriş merkezinde polis memurunu da yaralayan saldırganlar, olay yerinden araçla kaçmaya çalıştı.



Kadın şüphelinin polisler tarafından yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Erkek saldırgansa izini kaybettirmeyi başardı.



33 yaşında olduğu belirlenen Meksikalı kadının İsrail mafyası için tetikçilik yaptığı ifade ediliyor.



Olayın rakip çeteler arasındaki bir hesaplaşma olduğu gelen haberler arasında. Dünyada en çok cinayet işlenen kentler arasındaki Mexico City'de geçen yıl 29 bin kişi cinayete kurban gitmişti.

