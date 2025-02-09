Meksika'da kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı: 41 ölü

Meksika’nın güneyinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı: 41 ölü

’nın Tabasco eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 38 yolcu ve 2 şoför olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, şu ana kadar 18 kişinin kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Meksika'da kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı: 41 ölü - 1

Otobüs firması Tours Acosta, kazadan dolayı son derece üzgün olduklarını belirterek, kazanın nasıl meydana geldiğini ve otobüsün hız sınırını aşıp aşmadığını tespit etmek için yetkililerle çalıştıklarını açıkladı.

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