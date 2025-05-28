Meksika'da kartel savaşları: Bir evde 17 ceset bulundu

Meksika’nın kartel şiddetiyle boğuşan orta kesiminde yürütülen kayıp kişiler soruşturması kapsamında bir evde 17 ceset bulundu. Olay, sadece birkaç gün önce aralarında çocukların da bulunduğu yedi kişinin vurularak öldürüldüğü aynı bölgede meydana geldi.



Guanajuato eyaletinin Irapuato kentindeki terk edilmiş bir evde cesetler, kayıp kişilerin aranması sırasında yapılan taramada ortaya çıkarıldı. Pazartesi gecesi yayımlanan eyalet savcılığı açıklamasına göre, cesetlerden beşi daha önce kayıp olarak bildirilen kişilerle eşleştirildi.



TURİSTİK MERKEZ AMA ÖLÜMCÜL

Guanajuato, önemli bir sanayi merkezi ve birçok turistik destinasyona ev sahipliği yapmasına rağmen, resmi cinayet istatistiklerine göre Meksika'nın en ölümcül eyaleti konumunda.

Bölgedeki şiddet olayları, Santa Rosa de Lima çetesi ile Latin Amerika’nın en güçlü kartellerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli arasındaki çatışmalarla bağlantılı. Bu kartel, Trump yönetimi tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan gruplardan biri.

500 BİNE YAKIN ÖLÜM

Resmi verilere göre, geçen yıl Guanajuato, Meksika genelindeki cinayetlerin yüzde 10.5’ine denk gelen 3.151 cinayetle ülke genelinde en fazla cinayetin işlendiği eyalet oldu.

2006 yılında ordunun başlattığı uyuşturucu karşıtı operasyonlardan bu yana ülkede yaklaşık 480 bin şiddet kaynaklı ölüm kayıtlara geçti.



Guanajuato’daki çete savaşlarında masum siviller ve polis memurları sıklıkla hedef oluyor.



Bu ayın başlarında silahlı kişiler eyalette yedi kişiyi, aralarında çocukların da bulunduğu kurbanları öldürdü. Olay yerinde Santa Rosa de Lima çetesine gönderme yapan iki pankart bulundu. Karteller, sıklıkla rakiplerine gözdağı vermek ya da kendi kurallarına uymayanları “cezalandırmak” amacıyla kurbanların cesetlerinin yanına mesajlar bırakıyor.

