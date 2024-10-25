Meksika’da karteller arasında çatışma: 16 ölü

Meksika'nın Guerrero eyaletinde karteller arasında yaşanan çatışmada ikisi polis 16 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’da karteller arasında çatışma: 16 ölü
Meksika ordusu askerleri, silahlı bir çatışmanın ardından uyuşturucu karteline ait olduğu iddia edilen ev yapımı bir zırhlı aracın yanında duruyor.

’da şiddet olayları artıyor. Ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Tecpan de Galeana şehrinde yerel saatle dün saat 05.00 sıralarında çatışma çıktı.

Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışma sırasında 2 polisin hayatını kaybettiği, 4 polisin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Muhafızların olaylara müdahale ettiği ve 3 askerin yaralandığı ifade edildi.

Olayda 14 kartel üyesi hayatını kaybederken, 11 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Çarşamba günü Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan'da kartel ile ordu arasında çıkan çatışmada 19 kartel üyesi ölmüştü.

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