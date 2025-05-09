Meksika’da konser sahnesi çöktü: 7 yaralı

Meksika’nın Mexico City kentinde bir konser sahnesinin çökmesi sonucu yedi kişinin yaralandığı açıklandı.

8 Mayıs Perşembe günü yerel saatle öğleden sonra yaşanan olaya ilişkin bilgi veren Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Sekreterliği, şiddetli rüzgarların sahnenin çökmesine sebep olduğunu açıkladı.



Kurumun açıklamasına göre, şiddetli rüzgarlar sahnenin bir kısmını oluşturan metal yapının çökmesine sebep olmuştu.



Açık hava etkinlik alanında yaşanan olayın ardından acil durum ekipleri bazı yaralılara olay yerinde ilk yardım uyguladı. Yaralı yedi kişiden ikisinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı açıklandı.



Sahne, Türkiye’de de 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü kutlamaları için düzenlenen bir müzik etkinliği için kurulmuştu.