Meksika'da küçük uçak düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Meksika'da küçük uçak düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükbaş hayvanları etkileyen kurt sineklerinin yayılmasını önlemek amacıyla sterilizasyon çalışmasında kullanılan küçük uçağın, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinin Tapachula kenti yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Guatemala'ya ait uçakta bulunan Meksikalı ziraat mühendisi ile 2 Guatemalalı pilotun hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...