Meksika'da küçük uçak düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Meksika'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Meksika Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükbaş hayvanları etkileyen kurt sineklerinin yayılmasını önlemek amacıyla sterilizasyon çalışmasında kullanılan küçük uçağın, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinin Tapachula kenti yakınlarında düştüğü kaydedildi.
Guatemala'ya ait uçakta bulunan Meksikalı ziraat mühendisi ile 2 Guatemalalı pilotun hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
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