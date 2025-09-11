Meksika'da LGP tankeri patladı: Dört kişi öldü, 90 yaralı

Meksika'nın başkenti Meksiko City'de LPG taşıyan tanker otoyolda bir köprünün altından geçerken devrildi. Olay anına ilişkin görüntülerden tankerden önce beyaz duman yükseldiği ardından şiddetli bir patlama meydana geldiği görüldü.

Havadan çekilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi. Patlama, can kaybına ve çevrede ağır hasara yol açtı. Dört kişinin öldüğü olayda 90 kişi ise yaralandı. Bazı yaralılarda ikinci ve üçüncü derece yanık oluştuğu açıklandı.