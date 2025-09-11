Meksika'da LGP tankeri patladı: Dört kişi öldü, 90 yaralı
Meksika'nın başkenti Meksiko City'de LPG taşıyan tanker infilak etti. LPG yüklü tanker seyir halindeyken patladı, alev topuna döndü.
Meksika'nın başkenti Meksiko City'de LPG taşıyan tanker otoyolda bir köprünün altından geçerken devrildi. Olay anına ilişkin görüntülerden tankerden önce beyaz duman yükseldiği ardından şiddetli bir patlama meydana geldiği görüldü.
Havadan çekilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi. Patlama, can kaybına ve çevrede ağır hasara yol açtı. Dört kişinin öldüğü olayda 90 kişi ise yaralandı. Bazı yaralılarda ikinci ve üçüncü derece yanık oluştuğu açıklandı.
50 BİN LİTRE PETROL GAZI TAŞIYORDU
Yaklaşık 50 bin litre likit petrol gazı taşıyan tanker alev alev yandı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.
Patlamanın nedeni bilinmiyor. Ön incelemelerde tankerin gaz taşımacılığına izin veren güncel bir sigortası olmadığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.