Chihuahua eyaleti yetkilileri, Rio Tinto maden bölgesindeki barajın yıkılması sonucu sulara kapılanlardan birisinin cesedinin çıkarıldığını ve kayıp 6 kişinin arandığını kaydetti.
Barajın yıkılması sonucu yaralanan 2 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Meksika'da maden bölgesinde baraj yıkıldı
Anadolu AjansıDünya
Meksika'nın kuzeyinde bir maden bölgesindeki atıkların toplandığı barajın yıkılması sonucu sulara kapılarak kaybolan 7 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı.
Chihuahua eyaleti yetkilileri, Rio Tinto maden bölgesindeki barajın yıkılması sonucu sulara kapılanlardan birisinin cesedinin çıkarıldığını ve kayıp 6 kişinin arandığını kaydetti.