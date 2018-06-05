Chihuahua eyaleti yetkilileri, Rio Tinto maden bölgesindeki barajın yıkılması sonucu sulara kapılanlardan birisinin cesedinin çıkarıldığını ve kayıp 6 kişinin arandığını kaydetti.

Barajın yıkılması sonucu yaralanan 2 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.