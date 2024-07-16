Meksika'da Maya dönemine ait gizemli bir yapı bulundu

Arkeologlar, Meksika'daki bir Maya top sahasının altında duvarları boyalı gizemli bir yeraltı yapısı keşfetti. Maya uygarlığının M.S. 200 ila 600 yılları arasındaki Erken Klasik dönemine ait olan yapı, İspanyol fethinden önce Güney Amerika kıtasındaki yaşama dair ipuçları sunabilir.

Meksika'da Maya dönemine ait gizemli bir yapı bulundu

'nın Campeche kentinde daha önce keşfedilen antik bir top sahasının altında Mayalılara ait bir yeraltı yapısı keşfedildi. Gelişmiş hava lazer tarama teknikleri kullanan arkeologlar, gizemli yapıya rastladılar.

Keşif çalışmaları Balam Kú Biyosfer Rezervi'ndeki yaklaşık 140 kilometrekarelik bir araziye odaklandı.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Maya uygarlığının MS 200 ila 600 yılları arasındaki Erken Klasik dönemine ait olan yapı, İspanyol fethinden önce Güney Amerika kıtasındaki yaşama dair ipuçları sunabilir.

Meksika'da Maya dönemine ait gizemli bir yapı bulundu - 1

DAHA FAZLA KAZI YAPMAK GEREKLİ

Antropoloji ve Mekansal Çalışmalar Enstitüsü'nden arkeolog Ivan Šprajc, "Boyalı duvarları olan daha eski bir binanın parçalarını bulduk. Ancak yalnızca daha fazla kazı, o alttaki binanın şeklini ve işlevini ortaya çıkarabilir" diye konuştu.

Araştırmacılar, top sahalarının normalde yalnızca büyük Maya alanlarında bulunması ve bölgesel siyasi örgütlenmenin merkezleri olması nedeniyle yapının en parlak döneminde "önemli" olabileceğini düşünüyor.

YAKINLARDA SU DEPOSU BULUNDU

Yakınlardaki bir başka alanda ise arkeologlar 15 metre yüksekliğinde antik bir piramit ve bir su deposu ortaya çıkardılar.

Araştırmacılar bu piramit yapısının üzerinde seramik kaplar, muhtemelen bir armadilloya ait seramik bir hayvan bacağı ve çakmaktaşından bir bıçak gibi eserler buldu.

ZAYIFLAMIŞ BİR NÜFUSUN KANITI

Muhtemelen adak olarak bırakılmış bu eserler, İspanyol fethinden kısa bir süre önce Geç Klasik Sonrası dönemde M.S .1250'yle 1524 arasına tarihlendirildi.

Araştırmacılar, piramidin tepesinde bulunan nesnelerin, zayıflamış bir nüfusun varlığını gösterdiğini söyledi.

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