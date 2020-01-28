Meksika'da otoyola inen uçağa uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla operasyon

Meksika'da otoyola iniş yapan küçük uçağa uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.



Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletinde küçük bir uçak, Via Corta a Merida otoyoluna bilinmeyen bir sebeple iniş yaptı.



Güvenlik güçleri, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen ve bu nedenle otoyola indiği öne sürülen uçağa operasyon yaptı.



Operasyonda, uçaktan açılan ateş sonucu bir asker yaşamını yitirdi, bir asker de yaralandı.



Uçakta bulunanlar kaçarken, güvenlik güçleri gelmeden önce uyuşturucuyu da çıkardıkları iddia edildi.



Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gelen bir soru üzerine "Küçük bir uçaktan operasyona gelenlere ateş açıldı. Maalesef bir askerimiz hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı" ifadesini kullandı.



Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, terkedilen uçak ise başka bir yere çekildi.



Latin Amerika'da, uyuşturucu kaçakçılarının sevkiyat için küçük uçakları kullandığı biliniyor.

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