Meksika'da polise silahlı saldırı: 2 ölü

Meksika basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Sinaloa eyaletindeki Culiacan şehrinde, devriye gezen trafik polisi ekibine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda biri kadın, iki polis memuru yaşamını yitirdi.



Saldırıyı gerçekleştiren dört kişinin olaydan kısa süre sonra yakalanarak, gözaltını alındığı bildirildi. Şüphelilerin, eyaletteki uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.