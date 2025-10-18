Meksika'da polise silahlı saldırı: 2 ölü

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, devriye gezen trafik polisi ekibine düzenlenen silahlı saldırıda 2 memur hayatını kaybetti.

basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Sinaloa eyaletindeki Culiacan şehrinde, devriye gezen trafik polisi ekibine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda biri kadın, iki memuru yaşamını yitirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren dört kişinin olaydan kısa süre sonra yakalanarak, gözaltını alındığı bildirildi. Şüphelilerin, eyaletteki uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

