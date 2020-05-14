Meksika'da sahte içkiden en az 100 kişi öldü (Virüsten korumak için satışı yasaklanmıştı)

Meksika'da sahte alkol tüketimi can almaya devam ederken sayının en az 100 olduğu tahmin ediliyor. Virüs önlemleri kapsamında birlikteliği önlemek isteyen hükümet, alkol üretimi yaklaşık 1 ay önce durdurmuştu.

ntv.com.tr 14.05.2020 - 10:51

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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 339'a yükseldi

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 339'a yükseldi

Meksika'da son iki haftada sahte alkol tüketiminden en az 100 kişinin öldüğü belirtiliyor.  

Corona virüs önlemleri kapsamında alkol tüketimi engellemek isteyen Meksika hükümeti satışı durdurunca ülkede sahte alkol kaynaklı ölümler meydana gelmeye başladı. Özellikle 2 haftadır devam eden sahte içki kaynaklı ölümlerde sayının en az 100 olduğu tahmin ediliyor. 

Bir diğer açıklamaya göre de; hafta sonundan bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 oldu.

Ülkedeki yerel yetkililer sahte alkol tedarikçileri bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca vatandaşa bilmedikleri alkolleri içmeme çağrısında bulundular. 

Nisan ayında, salgın sırasında insanların evde kalması nedeniyle aile içi şiddeti önlemek için alkol satışlarını kısıtlanmıştı.

İRAN: ALKOL SALGINA İYİ GELİYOR İDDİASI

Öte yandan İran'da da, Covid-19 salgınından koruduğu söylentileri üzerine sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 339'a yükseldi.

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