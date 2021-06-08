Meksika’da seçim öncesi öldürülen adayın kızı belediye başkanı seçildi

Meksika’da dün halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için sandık başına gitti.

Seçim öncesi başlayan şiddet olayları seçim günü de ülkenin farklı bölgelerinde devam ederken, seçim kampanyası sırasında 25 Mayıs’ta vurularak öldürülen Vatandaş Hareketi’nin Moreleon Belediye Başkan adayı Alma Barragan’ın yerine aday olan kızı Alma Denisse Sanchez Barragan seçimi kazandı.



Oyların yüzde 97,4’ünün sayıldığı Moreleon’da 10 bin 35 oy alan Barragan’ın en yakın rakibi Ulusal Hareket Partisi’nin (PAN) adayı Grecia Pantoja Alvarez’in 4 bin 595 oyda kalması üzerine belediye başkanlığını kazandığı kesinleşti.

Barragan, rakibi PRI-PAN koalisyonu adayı Maria del Socorro Ortega tarafından da “Moreleon’un kaderinin başındaki yeni görevinde ona bol şans dilerim” sözleriyle tebrik edildi.



Annesine ait olan ve aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında paylaşım yapan Barragan, “Gökyüzüne kadar, Moreleon bugün senin şerefine turuncuya boyandı” sözleri zaferini dile getirdi.



Barragan ayrıca, “Bugün hepinizin peşinde olduğu değişim tüm kalbinizle ve ruhunuzla farklı bir hükümete oy vermeniz sayesinde başladı ve tamamlandı. Bunu tüm sevgisi ile daima Moreleon’da birlik sağlamaya çalışan Bayan Alma Barragan’a da borçluyuz. Bayan Alma Barragan’ın çok sevdiği bu şehri iyileştirme sözünü tutacağız ve hayallerini gerçekleştirerek onu onurlandıracağız” ifadelerini yer verdi.



SEÇİM ÖNCESİ 90 POLİTİKACI ÖLDÜRÜLDÜ



Ülkede seçim öncesi Eylül ayında başlayan kampanya döneminden bugüne kadar 800’e yakın şiddet olayı kayıtlara geçti. Düzenlenen 200 kadar silahlı saldırı ile en az 90 politikacı öldürüldü, birçok politikacı kaçırıldı veya tehdit edildi. Yaşanan bu şiddet olayları dolayısıyla ülkede seçim merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.