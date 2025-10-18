Meksika'da sel: Can kaybı 72'ye yükseldi

Tropik Priscilla ve Raymond fırtınalarının neden olduğu sellerde 50 bin evin hasar aldığı Meksika'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor.

Ülkede şimdiye kadar 5 eyalette 72 kişi öldü. 48 kişi ise hala kayıp.

Yetkililer şiddetli yağışların en çok vurduğu eyaletlerden Veracruz, Puebla ve Hidalgo'da arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı. Bölgeye 21 helikopter sevk edildi ve yeni personel takviyesi de yapıldı.

Öte yandan, Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE), selden etkilenen 5 eyalette yürütülen çalışmalar sonucunda enerji iletim hatlarının yüzde 95.4'ünün onarıldığıır, kısa süre içinde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiğiıs açıkladı.