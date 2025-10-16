Meksika'da sel: Ölü sayısı artıyor

Meksika'da tropik sel felaketinin bilançosu git gide daha da ağırlaşıyor.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, günlük basın toplantısında geçen haftadan bu yana tropik fırtınaların neden olduğu şiddetli yağışlar ve sellere değindi.

Felakette can kaybının 66'ya çıktığını, kaybolanların sayısının ise 75 olarak güncellendiğini belirten Sheinbaum; bazı kasabalarda halen elektrik hizmetinin sağlanamadığını, 100'den fazla yolun kapalı olduğunu aktardı.

ORDU DEVREDE

Silahlı kuvvetlerin öncelikli bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Sheinbaum, "Şu anda öncelik yolların yeniden açılması, ardından yeniden inşa süreci başlayacak. Ailelerle temas halindeyiz, nerede bulunduklarını, onlara en yakın kişilerle ve olay yerindekilerle görüşerek daha fazla bilgi toplamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Meksika medyasına göre, son yılların en büyük sel felaketinde etkilenenlerin sayısı 250 bini, hasar gören evlerin sayısı ise 50 bini geçti.