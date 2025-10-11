Meksika'da selin bilançosu ağır: 23 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da yağışlar ülkenin 31 eyaletinde etkili oldu. Meksika sivil koruma yetkilileri ülke genelinde etkili olan sağanağın çok sayıda bölgede sele yol açtığını açıkladı.

Ülkenin özellikle doğu ve kuzey bölgelerindeki sellerde en az 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hidalgo eyaletinde en az bin evin selden hasar aldığı aktarıldı. Çok sayıda kayıp var.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Shenbaum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özellikle elektrik kesintilerine yönelik çözüm arayışlarının sürdüğünü söyledi.

Meksika ordusu da selden etkilenen bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürüyor.