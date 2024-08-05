Meksika'da şiddet olayları: Polis korumasında olan gazeteci öldürüldü

Meksika’da şiddet olaylarını haberleştiren Alejandro Martinez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Martinez, 2022 yılında uğradığı ve hayatta kaldığı saldırıdan bu yana polis korumasında bulunuyordu.

Meksika'da şiddet olayları: Polis korumasında olan gazeteci öldürüldü

’da yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi eklendi.

Polis koruması altında bulunan gazeteci Alejandro Martnez, aracında iki güvenlik görevlisi ile birlikte seyahat ettiği sırada kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Meksika'daki şiddet olaylarını haberleştiren gazeteci Martinez, ülkenin Guanajuato eyaletinde uğradığı saldırının ardından başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.“Yalnız Kovboy’un oğlu” olarak da bilinen Martinez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ YARALANDI 

Yerel yetkililere göre silahlı saldırgan, gazeteci ve korumalarını taşıyan araca bir kamyonetten ateş açtı. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, korumaların saldırgana karşılık verdiği kaydedildi. Olay sırasında çevredeki bir başka araçta bulunan bir kadının da yaralandığı öğrenildi.

POLİS KORUMASINDAYDI 

50’li yaşlarında olan Martinez, 2022 yılında uğradığı ve hayatta kaldığı saldırıdan bu yana polis korumasında bulunuyordu.
Sınır Tanımayan Gazeteciler’e göre, suç oranlarının son derece yüksek olduğu ülkede 1994 yılından bu yana 150 basın çalışanı hayatını kaybetti.

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