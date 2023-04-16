Meksika'da silahlı saldırı: 7 ölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki tatil beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da silahlı saldırı: 7 ölü
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basınında yer alan habere göre, kimliği belirsiz kişiler, Guanajuato eyaletine bağlı La Palma tatil beldesindeki eve silahlı baskın gerçekleştirdi.

Saldırıda 3'ü kadın, biri çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Yetkililer, saldırının 20 kişilik silahlı grup tarafından gerçekleştirildiğini ve doğrudan bir grubun hedef alındığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tatilcilerin silah sesleriyle panikle etrafa kaçışmaları yer alıyor.

Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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