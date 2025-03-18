Meksika'da kartellerden eş zamanlı saldırı: 5 asker öldü

Meksika basınında yer alan habere göre, Jalisco eyaletinin Guadalupe de Lerma ve Michoacan eyaletine bağlı Chilchota kasabasında, suç örgütleri eş zamanlı olarak askerleri hedef aldı.



Silahlı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.



Yetkililer, saldırıların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve şu ana kadar 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Michoacan eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, saldırganların yakalanması için güvenlik güçlerinin operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.



Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan ilk incelemelere göre, saldırılardan Jalisco karteline bağlı grupların sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

