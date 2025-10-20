Meksika'daki sel felaketinde can kaybı 76'ya çıktı

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde bilanço ağırlaşıyor. Arama çalışmalarının devam ettiği 5 eyalette ölü sayısı 76'ya yükseldi. 39 kişinin de hala kayıp olduğu açıklandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından Puebla eyaletine bağlı Pantepec kasabasını ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Yerel yetkililerle koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Sheinbaum, "Halkı, yolların açılması, daha fazla yardımın ulaştırılması ve ulusal görevliler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgilendirdik. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız, yalnız değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum daha sonra Hidalgo eyaletine bağlı Huehuetla ve Tianguistengo bölgelerini de helikopterle havadan inceledi.