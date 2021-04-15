Meksika'dan ABD'ye balık istifi göçmen kaçakçılığı

ABD'ye iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mülteci dramına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Teksas ile Meksika sınırında sınır polisi kontrol sırasında TIR’ın gizli bölmesine gizlenmiş, ikisi çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sınır polisi, 18 yetişkin ve iki çocuk düzensiz göçmenlerin TIR'ın gizli bölmesindeki tahta sandıktaki drama ait görselleri paylaştı. ABD'li sınır polisi göçmenlerin saatlerce oksijensiz kaldığını ifade etti.



K9 KÖPEKLERİ YAKALATTI



Sınır polisi, göçmenleri K9 köpekleri yardımıyla yakaladıklarını ve hava sıcaklığından dolayı göçmenlerin hayatlarını tehlikeye attıklarını belirtti. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ofisi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, şubat ayında Meksika sınırında gözaltına alınan mülteci sayısının bir önceki aya göre 78 bin arttığı ifade edildi.