Meksika’dan kartel operasyonu. ''El Chapo''nun yeğeni yakalandı

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, X hesabından yaptığı açıklamada şüphelinin “El Chapo’nun yeğeni” olduğunu ve ABD tarafından da arandığını söyledi.

Yetkililer şüphelinin kimliğini yalnızca “Isai N.” olarak açıklarken, Meksika basını gözaltına alınan kişinin Isai Martinez Zepeda olduğunu yazdı. Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Meksika medyasında yer alan ve şüphelinin 2008 yılında ağır silahlarla yakalandığı yönündeki haberlerle ilgili ek bilgi paylaşmadı. Şüphelinin daha sonra ne zaman serbest kaldığı ise netlik kazanmadı.

Bir dönem dünyanın en güçlü uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden biri olan Sinaloa Karteli’nin lideri El Chapo, iki kez Meksika hapishanelerinden kaçmasının ardından 2017’de ABD’ye gönderilmişti.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama dahil birçok suçtan hüküm giyen El Chapo, halen ABD’nin Colorado eyaletindeki yüksek güvenlikli bir hapishanede ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

Kartelin yönetimi, El Chapo’nun tutuklanmasının ardından büyük ölçüde oğulları ve yakın çevresindeki isimlerin eline geçti. “Los Chapitos” olarak bilinen grubun lider kadrosunda yer alan oğulları Ovidio Guzman ve Joaquin Guzman Lopez de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla ABD’de tutuklu bulunuyor.

Güvenlik uzmanları, örgütün üst düzey isimlerinin yakalanmasına rağmen kartelin geniş lojistik ağı sayesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtiyor.

ABD, MEKSİKA'YA BASKIYI ARTIRMIŞTI

Sinaloa Karteli, onlarca yıldır Meksika’dan ABD’ye kokain, fentanil, metamfetamin ve eroin sevkiyatında kilit rol oynayan en büyük suç örgütlerinden biri olarak görülüyor. Özellikle son yıllarda sentetik opioid fentanilin ABD’de yarattığı ölümcül kriz nedeniyle Washington yönetimi kartel üyelerine yönelik baskıyı artırdı. ABD makamları, El Chapo’nun oğullarını ve yakın çevresindeki isimleri fentanil ticaretinin ana organizatörleri arasında gösteriyor. Washington, kartelin mali ağını ve aile bağlantılarını hedef alan operasyonlarla örgütün yeniden yapılanmasını engellemeye çalışıyor. ABD Başkan Donald Trump da Meksika'nın bu kartellerle mücadele etmesi için hükümete yönelik baskıyı artırmıştı. Ülkede karteller arası güç mücadelesi nedeniyle şiddetli çatışmalar yaşanıyor.