Meksika'dan rekor uyuşturucu baskını: 23 kişi tutuklandı

Meksika Donanması, cuma günü yaptığı açıklamada şimdiye kadarki en büyük uyuşturucu baskınının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Baskında 23 kişiyi tutukladığını ve ülkenin güneybatı Pasifik kıyısı açıklarındaki bir operasyonda yaklaşık 8,4 bin kilogram yasadışı kargo ele geçirdiğini söyledi.



Donanmadan yapılan açıklamada, “Bu, kurum tarihinde emsali olmayan bir deniz operasyonunda ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarını temsil ediyor.” denildi.



Donanma, “Hakları okunan 23 tutuklunun yanı sıra altı tekne, uyuşturucu ve yakıt, ilgili soruşturmaya dahil edilmek üzere yetkili makamlara teslim edildi.” diye ekledi.



Ele geçirilen uyuşturucu maddenin en az iki milyar peso (100 milyon dolar) değerinde olduğu belirtildi.