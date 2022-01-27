Meksikalı göçmenler ailelerine 2021'de 50 milyar dolar yolladı

Meksika basınında çıkan habere göre, yıllardır muhtelif nedenlerden dolayı başta ABD olmak üzere birçok ülkeye göç eden Meksikalıların, son 2 yılda ülkelerine yolladıkları havalelerde artış yaşandı.



Ülke ekonomisine yaptıkları katkı nedeniyle yetkililerce kahraman olarak nitelenen göçmenler, 2021'de değeri 50 milyar doları aşan havale gerçekleştirdi.

2020'de Meksika ekonomisi 1 trilyon dolar seviyelerindeydi. Yani ülke ekonomisinde dönen paranın yüzde 5'i ABD'den havale yoluyla geliyor.



Özellikle pandeminin etkisiyle ekonomisi ciddi daralan ve işsizlik verilerinin zirve yaptığı ülkede, yurt dışından gelen paralar zor şartlarda yaşayan aileler için can suyu etkisi yaptı.



Bazı kasaba ve kırsal bölgelerde yaşayanlar için yurt dışından gelen döviz hayati önem taşıyor. Bu bölgelerde yaşayanlar, harcamanın önemli bir kısmını temel ihtiyaç maddelerinde kullanıyor.



Havalenin en çok yapıldığı eyaletler sırasıyla Michoacan, Guanajuato, Zacatecas ve Jalisco oldu.



MEKSİKA EKONOMİSİ 2021'DE YÜZDE 8,5 DARALDI



Meksika, Hindistan ve Çin'den sonra dünyada göçmenlerden havale yoluyla en çok döviz alan 3. ülke konumunda bulunuyor.



Meksika ekonomisi, pandeminin etkisiyle 2020'de yüzde 8,5 daralırken 2021'in ilk çeyreğinde ise yüzde 4,7 büyüme kaydetmişti.

