Meksikalı uyuşturucu baronu: "El Chapo'nun oğlu beni kandırdı"

Meksikalı uyuşturucu baronu Ismael Zambada, El Chapo'nun oğlu Guzman Lopez'in kendisini kandırdığını öne sürdü. Zambada, karanlık bir odaya götürüldüğünü ve bir grup erkeğin kendisini alıkoyorak zorla ABD'ye teslim ettiğini iddia etti. ABD'nin Meksika Büyükelçiliği, Guzman Lopez'in Amerikalı yetkililere gönüllü teslim olduğunu ancak Zambada'nın zorla götürülmüş gibi göründüğünü belirtti.

Meksikalı uyuşturucu baronu: "El Chapo'nun oğlu beni kandırdı"
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Meksikalı uyuşturucu baronu "El Mayo" lakabıyla tanınan Ismael Zambada, Joaquin "El Chapo" Guzman'ın oğlu tarafından kandırıldığını iddia etti.

El Mayo, bu itirafı avukatı tarafından cumartesi günü paylaşılan bir açıklamada yaptı.

Amerikan yetkilileri, Sinaloa Karteli'nin kurucu ortağı "El Mayo" lakabıyla tanınan Ismael Zambada ve Elo Chapo'nun oğlu Joaquin Guzman Lopez'i Teksas'ta yakalamıştı.

PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan uyuşturucu baronu, Sinaloa eyalet yetkilileri ve Guzman Lopez ile bir toplantı sırasında "pusuya düşürüldüğünü" iddia etti.

Eyalet yetkilileri arasında Vali Ruben Rocha ve yakın zamanda federal seçimleri kazanan Hector Cuen de vardı.

Zambada, Cuen'i ilk olarak Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'ın dışındaki bir çiftlikte gördüğünü ve daha sonra "küçüklüğünden beri tanıdığı Guzman Lopez'i gördüğünü ve onu takip etmesini işaret ettiğini" söyledi.

Meksikalı uyuşturucu baronu: "El Chapo'nun oğlu beni kandırdı" - 1

EL CHAPO'NUN OĞLUNA GÜVENDİ

"Toplantının niteliğine ve katılan kişilere güvendiği için" Guzman Lopez'i takip ettiğini ve karanlık bir odaya götürüldüğünü aktardı.

Yetkililere göre, El Chapo'nun 2016'da yakalanmasının ardından Zambada'nın liderliğindeki farklı gruplarla El Chapo'nun oğulları arasındaki ilişki zaman zaman gerginleşti.

UÇAK KOLTUĞUNA BAĞLANDI

Zambada, karanlık odaya girdikten sonra bir grup adam tarafından yere düşürüldüğünü ve başına bir başlık geçirilerek bağlandığını iddia etti.

Daha sonra bir pikap kamyonetin arkasındaki iniş pistine götürüldü ve Guzman Lopez tarafından bir uçağın koltuğuna bağlandı.

Uyuşturucu baronuna göre uçak sadece Guzman Lopez, Zambada ve pilotla birlikte 'ye doğru yola çıktı.

Meksikalı uyuşturucu baronu: "El Chapo'nun oğlu beni kandırdı" - 2

ZORLA TESLİM OLMUŞ OLABİLİR

Ancak Guzman ailesinin bir avukatı birçok kez Zambada'nın zorla götürülmediğini, bunun yerine uyuşturucu baronları ve yetkilileri arasında uzun süren müzakerelerin ardından gönüllü teslim olduğunu iddia etti.

ABD, Büyükelçiliği aracılığıyla cuma günü yaptığı açıklamada Guzman Lopez'in Amerikalı yetkililere gönüllü teslim olduğunu ancak Zambada'nın zorla götürülmüş gibi göründüğünü belirtti.

Guzman Lopez ve Zambada, ABD mahkemesinde isnat edilen uyuşturucu kaçakçılığı suçlarını kabul etmedi.

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