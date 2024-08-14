Meksikalı uyuşturucu baronu: "El Chapo'nun oğlu beni kandırdı"

Meksikalı uyuşturucu baronu "El Mayo" lakabıyla tanınan Ismael Zambada, Joaquin "El Chapo" Guzman'ın oğlu tarafından kandırıldığını iddia etti.



El Mayo, bu itirafı avukatı tarafından cumartesi günü paylaşılan bir açıklamada yaptı.



Amerikan yetkilileri, Sinaloa Karteli'nin kurucu ortağı "El Mayo" lakabıyla tanınan Ismael Zambada ve Elo Chapo'nun oğlu Joaquin Guzman Lopez'i Teksas'ta yakalamıştı.

PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ



Gözaltına alınan uyuşturucu baronu, Sinaloa eyalet yetkilileri ve Guzman Lopez ile bir toplantı sırasında "pusuya düşürüldüğünü" iddia etti.



Eyalet yetkilileri arasında Vali Ruben Rocha ve yakın zamanda federal seçimleri kazanan Hector Cuen de vardı.



Zambada, Cuen'i ilk olarak Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'ın dışındaki bir çiftlikte gördüğünü ve daha sonra "küçüklüğünden beri tanıdığı Guzman Lopez'i gördüğünü ve onu takip etmesini işaret ettiğini" söyledi.