Meksika’nın başkentinde boğa güreşleri yasaklandı

Başkent belediye başkanı Clara Brugada tarafından desteklenen bu girişim, “şiddetten arındırılmış” boğa güreşi etkinliklerine geçiş yapmayı amaçlıyor.



Mexico City’nin “zulmü bir gösteri olarak kabul edemeyeceğini, hele ki bir hayvanın uzun süre acı çekerek ölmesinin eğlence haline getirilmesini asla kabul edemeyeceğini” belirten Brugada, geçen hafta bu yasağa destek verdiğini açıklamıştı.



Meksiko Şehri yasama meclisi, yasağın 61 lehte ve 1 aleyhte oyla kabul edildiğini duyurdu.



Boğa güreşi organizatörleri ise, yasağın köklü bir kültürel geleneği tehdit ettiğini savunarak karara karşı çıktı.



Meksiko Şehri, boğa güreşinin önemli merkezlerinden biri olup, şehrin merkezinde 40 binden fazla kişi kapasiteli boğa güreşi arenası Plaza de Toros bulunuyor.



Yıllardır boğa güreşi destekçileri ile hayvan hakları aktivistleri arasında süregelen hukuki mücadeleler, hayvanların yaralanmasını yasaklayan bu kararın alınmasıyla yeni bir aşamaya girdi.



Humane World for Animals Mexico adlı hayvan hakları örgütünün icra direktörü Anton Aguilar, kararı “hayvanların işkenceye ve öldürülmeye maruz bırakılmasına son verme yolunda önemli bir adım” olarak nitelendirdi.



Bununla birlikte Aguilar, “şiddet içermeyen bir boğa güreşi etkinliği, hayvanların acı çekmediği anlamına gelmez. Boğalar hâlâ gereksiz ve ciddi bir strese maruz kalacaktır” diyerek endişelerini dile getirdi.



İspanyol fatihler tarafından yüzyıllar önce Meksika'ya getirilen boğa güreşleri, ülkenin 32 eyaletinden birkaçında halihazırda yasaklanmış durumda.

DAHA ÖNCE DE YASAKLANMIŞTI

Mexico City’de daha önce de yasaklanan boğa güreşleri, Yüksek Mahkeme kararıyla iki yıllık bir yasak döneminin ardından 2024 yılında yeniden başlamıştı.

BOĞA GÜREŞİ NEDİR?

İspanyol geleneği olan boğa güreşleri, tam 9 asırdır devam ediyor. 12. yüzyılda kralların taç giyme töreninde soyluların at üzerinde boğaya meydan okumalarıyla başlayan bu gelenek, 18. yüzyıldan itibaren arenalarda boğa ile matadorun yüz yüze geldiği bir gösteriye dönüştü.



Boğa güreşleri, mevcut durumda İspanya dışında güney Fransa ve Portekiz (boğa öldürülmeden) ile Meksika, Kolombiya, Ekvator, Peru, Bolivya, Venezuela ve Kosta Rika gibi bazı Latin Amerika ülkelerinde yapılıyor. Gerek geçmişte, gerekse günümüzde her zaman tartışmaya konu olan boğa güreşleri, bazı krallar ya da parlamentolar tarafından yasaklanırken, bazıları tarafından da ulusal değer veya kültürel miras ilan edildi.

