Meksika'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı, düşerek hayatını kaybetti

Meksika'nın en yüksek dağı Pico de Orizaba'ya tırmanan 4 dağcı düşerek hayatını kaybetti.

Meksika'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı, düşerek hayatını kaybetti
Japon dağcının feci ölümü: 5 bin 380 metreden düştü

Japon dağcının feci ölümü: 5 bin 380 metreden düştü

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'nın Puebla eyaletindeki sivil savunma ofisi, 5 bin 675 metre yüksekliğindeki dağa tırmanan dağcıların ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Ofis, 4 kişinin düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Meksika'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı, düşerek hayatını kaybetti - 1

PİCO DE ORİZABA, PEK ÇOK DAĞCININ ÖLÜMÜNE SAHNE OLUYOR

Pico de Orizaba Dağı'na tırmanmaya çalışan dağcılar, sık sık kazaya kurban gidiyor.

Arama kurtarma ekipleri 2015'te, 1959'da meydana gelen çığda kaybolan 3 kişinin kara gömülü cesetlerine ulaşmıştı.

2017'de bir ABD'li, Pico de Orizaba'da yaşamını yitirmişti.

ABD’nin Mexico City Büyükelçiliği, 2018'de diplomatik misyonunun bir üyesinin dağa tırmanırken öldüğünü duyurmuştu.

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