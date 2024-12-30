Meksika'nın Guatemala sınırında tespit edilen 11 mezarda 15 ceset bulundu

Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde tespit edilen 11 mezarda 15 erkek cesedi bulundu.



Chiapas Valisi Eduardo Ramírez Aguilar, eyaletin Guatemala sınırındaki La Concordia kasabası yakınlarındaki iki farklı arazide 11 mezar tespit ettiklerini açıkladı.



Mezarlarda 15 erkek cesedi bulduklarını duyuran Aguilar, olaya ilişkin silah ve uyuşturucu taşıyan 4 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.



Chiapas Başsavcısı Jorge Luis Llaven Abarca, geçen hafta La Concordia yakınlarındaki Emiliano Zapata kasabasında yanmış cesetlerin bulunduğu farklı bir mezar tespit ettiklerini açıklamıştı.



Meksika'nın güneyi sık sık uyuşturucu kartelleri arasında yaşanan çatışmalara sahne oluyor.

