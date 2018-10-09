Olay başkent mexico city'de yaşandı. Gözaltına alınan Juan Carlos N. ve eşi Patricia N. suçlarını itiraf etti. Çiftin özellikle çocuklu ve bekar kadınları ucuz bebek kıyafeti temin edeceklerini söyleyerek kandırdıkları belirtiliyor. Juan Carlos N. bazı kadınlara cinsel saldırıda bulunduğunu ve kadınların bazılarının uzuvlarını sattığını itiraf etti.



Savcılık şimdi bu itirafların doğru olup olmadığını araştırıyor. Çiftin evinde yapılan aramalarda da insan uzuvları bulundu. Psikiyatri raporuna göre çiftin zihinsel hastalıkları bulunuyor, ancak bu hastalıkları doğru ve yanlışları ayırt etmelerine engel oluşturmuyor.

