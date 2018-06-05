ABD'nin First Lady'si Melania Trump, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray'daki bir etkinliğe katıldı.
Ordu mensupları ve aileleri için düzenlenen törende Melania Trump, eşi Donald Trump'ın koluna girerek yürüdü.
Trump çifti en son 10 Mayıs'ta birlikte görüntülenmişti.
Melania Trump 14 Mayıs'ta böbrek operasyonu geçirmiş, o tarihten bu yana da dinlenmeye çekilmişti.
Melania Trump Beyaz Saray'da görüntülendi
NTV HaberDünya
ABD'nin First Lady'si Melania Trump 24 günlük bir aranın ardından ilk kez görüntülendi.
ABD'nin First Lady'si Melania Trump, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray'daki bir etkinliğe katıldı.