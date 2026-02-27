Melania Trump BMGK toplantısını yönetecek

ABD'de yerleşik birçok teamülü yerle bir eden Başkan Trump'ın eşi Melania Trump da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bir ilke imza atacak.

Melania Trump'ın ofisi, First Lady'nin BMGK'de 2 Mart'ta yapılacak toplantıya başkanlık edeceğini duyurdu. Toplantının eğitim, teknoloji, barış ve güvenlik konulu olacağı aktarıldı.

Konuya dair Birleşmiş Milletler'den de açıklama geldi. Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric kayıtların kontrol edildiğini ve ilk kez bir First Lady'nin BMGK toplantısına başkanlık edeceğini söyledi. Sözcü, devlet başkanı eşlerinin BM'de diğer toplantılara katıldığının birçok örneği bulunduğunu da hatırlattı.