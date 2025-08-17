Melania Trump'tan Putin'e barış mektubu: "Zamanı geldi"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Rus lider Vladimir Putin'e barış mektubu yazdı.



Başkan Trump, First Lady'nin mektubunu görüşme öncesi Putin'e iletti.



Rus lider, Melania Trump'ın mektubunu Washington ve Moskova heyetlerinin önünde okudu.



Mektup, Amerikan FOX News yayın organında yer aldı.

"SAYIN BAŞKAN PUTİN"



Melania Trump sözlerine "Sayın Başkan Putin" diyerek başladı.

Çocukları ve dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesilleri koruma zamanının geldiğini söyledi.



First Lady Trump, mektubunda her çocuğun sevgiyi ve tehlikeden uzak yaşamayı hayal ettiğini belirtti ve liderler olarak çocukları yaşatma sorumlulukları olduğunu vurguladı.



Melania Trump, "Her neslin çocukları hayata coğrafya, hükümet veya ideolojinin ötesinde bir masumiyetle başlar" ifadelerini kullandı.

"ZAMANI GELDİ"



Amerikan First Lady'si Putin'e mektubunda çocukları korumakla insanlığın kendisine hizmet etmiş olacağını söyledi. Sözlerini, "Sayın Putin, bu vizyonu bugün sadece bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek konumdasınız. Zamanı geldi." diyerek noktaladı.

