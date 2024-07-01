Melbourne Havalimanı'nda yasa dışı faaliyetler ortaya çıktı: Çalışanlar uyuşturucu dağıttı iddiası

Avustralya Sınır Gücü (ABF) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Melbourne Havalimanı çalışanlarının yasadışı uyuşturucu madde kullandığı, bunların dağıtımını yaptığı bazılarının ise organize suç örgütleri için çalıştığından şüphelendiği ifade edildi.

Melbourne Havalimanı'nda yasa dışı faaliyetler ortaya çıktı: Çalışanlar uyuşturucu dağıttı iddiası

Sınır Gücü  (ABF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “JETENGINE Operasyonu, Victoria ve Tazmanya'daki havacılık tedarik zincirindeki suçları tespit etmeyi, izlemeyi ve bozmayı amaçlamaktadır. Avustralya Sınır Gücü (ABF) ve ortak kurumlar, Melbourne Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenilir kişileri sıkı bir şekilde uyardı” denildi.

ABF, son 12 ayda 1300’den fazla ticari uçağın denetlendiğini ve 500’e yakın havayolu mürettebat ve çalışanının incelendiğini belirtti. Yapılan inceleme kapsamında ABF, 70 Havacılık Güvenliği Kimlik Kartı (ASIC) personelin güvenlik ihlali yaptığını tespit etti.

ABF açıklamasında, “Operasyon sırasında görevliler, yasadışı kullanımının yanı sıra yasadışı maddelerin yurt içinde dağıtımını yapan bir dizi havayolu mürettebatına ilişkin kanıtları da ortaya çıkardı. Aynı dönem boyunca, uluslararası havayolu mürettebatı, önemli miktarda gümrük vergisinden kaçmak amacıyla, sahte bölmeli valizlerin içinde bulunan kaçak sigara ve tütün ürünleriyle tespit edilmiştir” denildi.

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