Melissa yerle bir etti: Ölü sayısı 75'e çıktı

Karayip ülkeleri Haiti, Jamaika ve Küba’yı vuran Melissa Kasırgası'nın bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

Haiti Sivil Savunma Müdürlüğü, ülke genelinde meydana gelen kasırgada 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı. 11 bin 952 evin sular altında kaldığı, 176 evin tamamen yıkıldığı ve 4 bin 257 evin çeşitli düzeylerde hasar gördüğü bildirildi.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness ise, felakette şu ana kadar 32 kişinin yaşamını yitirdiğini ve maddi zararın 6 ile 7 milyar dolar arasında olduğunu belirtti. Hala bulunamayan cesetler olabileceğini söyleyen Holness, şu ifadeleri kullandı: "Bu yalnızca bir insani kriz değil, aynı zamanda geçim kaynaklarına, gelir düzeylerine ve yerel ekonomilere ağır bir darbedir. Görülmemiş bir felaket yaşıyoruz.

Küba’da ise Melissa Kasırgası nedeniyle ölü sayısı henüz açıklanmadı, ancak Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre ülkenin Granma, Santiago de Cuba, Holguin ve Guantanamo eyaletlerinde yaklaşık 2,2 milyon kişi kasırgadan etkilendi. BM’ye göre, Küba’da yaklaşık 60 bin konutta farklı düzeylerde hasar meydana geldi ve 461 sağlık merkezi ile 1552 okul hasar gördü.