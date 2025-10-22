Meloni açıkladı: İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanımak için şartları

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Senato Genel Kurulu'da yaptığı açıklama Gazze'deki son duruma değindi.

Meloni, Hamas'ın Filistin'in geleceğinde siyasi bir rolü olmadığını kabul etmeden ve silah bırakmadan, Filistin Devleti'ni tanımayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu ve Şarm el-Şeyh'te imzalanan 20 maddelik planın bölge için olumlu bir gelişmeyi temsil ettiğini belirten başbakan, "Bu önemli adımı mümkün kılan diplomatik çabaları için tüm arabuluculara derinden minnettarız. Mısır, Katar ve Türkiye hükümetlerinden bahsediyorum ancak özellikle de inkar edilemez bir başarıya ulaşmak için olağanüstü bir enerji harcayan ABD Başkanı Donald Trump'tan bahsediyorum" dedi.

Uzun bir aradan sonra Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barış için güvenilir bir olasılıkla karşı karşıya olduklarını, ancak durumun kırılgan da olduğunu dile getiren Meloni, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederken, İsrail'in sivil can kaybına yol açan misillemesine de katılmadıklarını kaydetti.



"BU KOŞULLAR GERÇEKLEŞİRSE HARERKETE GEÇERİZ"

Meloni, plandaki hedefe ulaşmak için Hamas'ın geçiş yönetimi ve Filistin Devleti'nde hiçbir rolünün olmayacağını kabul etmesi ve silahsızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

İtalyan başbakani şöyle konuştu: "Bunlar aynı zamanda İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için gerekli ön koşullardır ve bu parlamento tarafından da belirtilmiştir. Hükümet, bu koşullar gerçekleştiğinde harekete geçmeye hazırdır."

Meloni ayrıca tüm tarafları planın şartlarına saygı duymaya ve barış fırsatını değerlendirmeye çağırdı, "İtalya üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

