Meloni ve Zelenski, Ukrayna'nın "Zafer Planı"nı görüştü

Avrupa turu kapsamında dün ilk olarak Londra, daha sonra Paris'te temaslarda bulunan ve son olarak akşam saatlerinde Roma'ya gelen Zelenski, Meloni tarafından tarihi Villa Pamphili konutunda resmi törenle karşılandı.

İki lider, görüşmelerinin ardından kameralar karşısına geçerek, gece saatlerinde bir basın açıklaması yaptı.

Ev sahibi Başbakan Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e olan desteklerinin 360 derecelik bir perspektife sahip olduğunu ve Ukrayna ihtiyaç duyduğu sürece bu desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna'nın savunma sanayisinin desteklenmesi gerektiğine de işaret eden Meloni, "Desteğimizin amacı Ukrayna'yı bir barış masası inşa edecek konuma getirmektir. Bu, pek çok kişinin korkakça önerdiği gibi 'teslim olmak' anlamına gelmeyecek bir barış masası. Bu, askeri desteği gerektirir. Başkan, buraya hepimizin ihtiyaç duyduğu adil bir barışa giden yolu inşa etmeye yönelik fikirlerini sunmak için geldi. Bize açıkladığı en acil ihtiyaçları dinledik." diye konuştu.

Meloni, "Moskova'yı bir masa etrafında oturmaya ve güvenilir bir şekilde müzakere etmeye ikna edebilecek uluslararası aktörleri sürece dahil etmenin önemi üzerinde Zelenski ile anlaştık." dedi.

Başbakan Meloni, Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına yönelik konferansa, 10-11 Temmuz 2025'te Roma'da ev sahipliği yapacaklarını da açıkladı.